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"سرايا القدس" تقصف سيدروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية

الجمعة 15 مارس 2024 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تقصف سيدروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية



غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس" الذارع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الجمعة، قصف مستوطنة سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.


وقالت "سرايا القدس" في بيان على "تيليغرام" إنها "قصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة بوابل من قذائف الهاون".

وأضافت أن "مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من نقاط الاشتباك شمال مدينة الزهراء في المحافظة الوسطى، استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع، وإيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال الاشتباك معها من مسافة صفر".

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