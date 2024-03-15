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"القسام" تعلن استهداف دبابات وقتل جنود إسرائيليين على محاور القتال بقطاع غزة

الجمعة 15 مارس 2024 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن استهداف دبابات وقتل جنود إسرائيليين على محاور القتال بقطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الجمعة، عن استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية وقتل العديد من الجنود على محاور القتال في قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان على قناتها في "تلغرام": "استهدفت كتائب القسام 5 دبابات صهيونية من نوع ميركافاه بقذائف الياسين 105 في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى".

وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى داخل أخد المنازل بقذيفة TBG مضادة للتحصينات في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى وأكد مجاهدونا مقتلهم وتمزقهم إلى أشلاء".

وتابعت "القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة من نوع ميركفاه بقذائف الياسين 105 والتاندوم في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ ومحيطها بقذيفة TBG في مدينة حمد".

وفي بيان آخر قالت القسام: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" ومحيطها بقذيفة "TBG" في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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