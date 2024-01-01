"بتوسّع منوسّع.".."حزب الله" يوجه رسالة بالعبرية إلى الجيش الإسرائيلي (فيديو)

بيروت/سما/

وجه "حزب الله" اللبناني بكلمات لأمينه العام حسن نصر الله، رسالة بالعبرية إلى الجيش الإسرائيلي، عبر مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملياته.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر مشاهد من عمليات نفذها الحزب ضد الجيش الإٍسرائيلي.

كما أبان الفيديو عمليات إطلاق الصواريخ واستخدام أسلحة محتلفة في استهداف مواقع وآليات ومسيرات إسرائيلية وإصاباتها.

وختم "حزب الله" مقطع الفيديو بكلمات من تهديد لحسن نصر الله، بالعبرية والعربية: "بتوسّع..منوسّع".."بتعلّي..منعلّي"، ويأتي ذلك بمعنى أن "حزب الله" مستعد لتوسيع الحرب مع إسرائيل إذا قامت بذلك.