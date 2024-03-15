طوفان بشري في صنعاء ومدن يمنية نصرة لغزة (صور وفيديو)

تجددت المسيرات المتضامنة مع غزة في اليمن، اليوم الجمعة، من خلال مسيرة كبرى في صنعاء ومسيرات في جميع المدن الرئيسية في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) تحت شعار” رمضان اليمن.. طوفان ينتصر لغزة”.

وامتلأت أرجاء ميدان السبعين بصنعاء بالمحتشدين، الذين رفعوا العلمين اليمني والفلسطيني، وهتفوا بالشعارات المناصرة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وهتفت الحشود بالإدانة لاستمرار الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء القطاع في ظل صمت دولي وتخاذل عربي وإسلامي مخز.

وأعرب المحتشدون عن رفضهم واستنكارهم لكل أشكال الحصار والتجويع والإبادة الجماعية التي تمعن إسرائيل بدعم غربي وأمريكي في ارتكابها في قطاع غزة.

وخلال التظاهرة، التي شهدتها صنعاء، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، تبني الجماعة استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، والطائرات المسيرة، وتنفيذ ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة.

كما شهدت مدن حجة وصعدة والجديدة وذمار وإب والبيضاء وريمة والمحويت وعمران وتعز وغيرها من المدن الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة مسيرات مناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومناصرة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام، أن أي سفينة لها علاقة بإسرائيل ستكون عرضة للصواريخ اليمنية.

وقال في تدوينة على منصة أكس: “أمام تمادي العدوان على غزة نؤكد أن اليمن اتجه نحو التصعيد بمطاردة السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي ومنعها من الإبحار باتجاه الرجاء الصالح، فعلى شركات الشحن الدولية المرتبطة بإسرائيل أن تأخذ هذا التصعيد بكل جدية، وأن تدرك أن أي سفينة لها صلة بإسرائيل فهي عرضة للصواريخ اليمنية”.