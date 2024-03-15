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حماس: ورقتنا في التفاوض واقعية وقدمت مرونة عالية

الجمعة 15 مارس 2024 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: ورقتنا في التفاوض واقعية وقدمت مرونة عالية



غزة/سما/

 قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، إن مقترح الحركة لوقف إطلاق النار في غزة، يؤكد على إنهاء العدوان وانسحاب العدو وبدء عمليات الإغاثة.

وأوضح حمدان في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، الجمعة: “أن ورقتنا في التفاوض واقعية وقدمت مرونة عالية”، مؤكدا أن موقف الحركة هو الانحياز لمصالح الشعب الفلسطيني.

وذكر حمدان أن الاحتلال يحاول الذهاب إلى قضية الأسرى للالتفاف على ملف إنهاء العدوان. موضحا أن تبادل الأسرى يجب أن يتم، لكن ليس على حساب القضايا الأساسية وأولها وقف العدوان.

وحول رأي الجانب الإسرائيلي بالمقترح، قال حمدان: “لا يرى الجانب الإسرائيلي أي مقترح واقعي سوى إزالة الشعب الفلسطيني”.

وفيما يخص ما يضمن الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، قال حمدان: “اقترحنا دولا ضامنة للاتفاق إضافة إلى الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة”.

وأشار حمدان خلال اللقاء إلى أن “اليوم التالي لمعركة غزة فلسطيني بامتياز وليس مسموحا أن يعبث به الاحتلال أو رعاته”.

وأضاف، “من يقبل أن يكون عميلا للاحتلال في مسألة اليوم التالي بغزة عليه تحمل تبعات خياره”.

وأكد حمدان أن حركة حماس تبذل كل جهد ممكن وتحاور كل الأطراف لمنع وقوع هجوم على رفح.

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