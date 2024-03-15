13 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد 13 مواطنا، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وحي التفاح في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 7 شهداء ارتقوا في قصف نفذته طائرات الاحتلال واستهدف عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أصيب عشرات المواطنين بجروح نتيجة القصف.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال، في غارة استهدفت منزلا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو دوابة في قرية المصدر وسط قطاع غزة.