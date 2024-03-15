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بلينكن: أمريكا بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح

الجمعة 15 مارس 2024 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: أمريكا بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح



واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح.

وأضاف بلينكن للصحافيين في النمسا أن الولايات المتحدة لم تطلع بعد على خطة العملية العسكرية في مدينة رفح التي تقع في جنوب غزة ويعيش بها أكثر من مليون شخص.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الوسطاء يعملون “بلا كلل لسد الفجوات المتبقية” سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بلينكن “نعم، هناك اقتراح مضاد تقدمت به حماس. من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو إننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق”.

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