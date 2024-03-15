  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن: عدد كبير من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه إزاء "إسرائيل"

الجمعة 15 مارس 2024 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: عدد كبير من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه إزاء "إسرائيل"



واشنطن/سما/

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى “خطابا جيدا” أمس الخميس والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن تصريحات شومر في قاعة مجلس الشيوخ أمس “لقد ألقى خطابا جيدا”.

وأضاف بايدن “لقد عبر (شومر) عن مخاوف جدية… يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين”، مشيرا إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يكلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19

"حماس" تعلن عن تسليم الوسطاء تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

عشرات الشهداء في مجزرة جديدة ضد فلسطينيين ينتظرون المساعدات جنوب غزة

تقرير: جهاز استخبارات حماس جمع معلومات هائلة عن "إسرائيل" وجيشها

نتنياهو يرفض خطة طرحها غالانت لـ "اليوم التالي‎ للحرب"

مكتب نتنياهو : موقف حماس الجديد من محادثات الهدنة يستند إلى "مطالب لا أساس لها"

هآرتس: الجيش الإسرائيلي ليس جاهزا لاجتياح رفح رغم تهديدات نتنياهو

الأخبار الرئيسية

20240315153536reup-2024-03-15t153358z_862737811_rc2em6amh3y2_rtrmadp_3_usa-blinken-austria.h-730x438 (1)

بلينكن: أمريكا بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح

photo_2024-03-15_15-44-42

تقرير: جهاز استخبارات حماس جمع معلومات هائلة عن "إسرائيل" وجيشها

هآرتس: صعوبات تواجه الميناء العائم الذي تسعى واشنطن لإنشائه في غزة

ما الفرق بين مقترحي "حماس" الجديد والقديم بشأن وقف إطلاق النار في غزة؟

20240315104140reup-2024-03-15t103932z_1813298048_rc29m6a415ds_rtrmadp_3_israel-palestinians.h-730x438

واشنطن بوست: "إسرائيل" خلقت الفوضى والجوع في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية