"حزب الله" اللبناني ينفذ 5 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهدافه لمواقع عسكرية وجنود إسرائيليين جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

‏- عند الساعة 16:20 من بعد ظهر اليوم ‏الجمعة (بتوقيت لبنان): "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 16:00 من بعد ظهر اليوم ‏الجمعة: "‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

‏- عند الساعة 14:50 من بعد ظهر اليوم ‏الجمعة: "‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرةط.‏

- عند الساعة 14:05 من بعد ظهر اليوم ‏الجمعة: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 13:15 من بعد ظهر اليوم ‏الجمعة: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

‏هذا ويتصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في لبنان لتصل إلى عمق 100 كيلومتر من الحدود الجنوبية للبنان.

كما أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك شرق البلاد.