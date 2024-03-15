صور أقمار صناعية تظهر أعمال بناء وحفر على ساحل غزة

غزة/سما/

نشرت شركة "ماكسار" للتكنولوجيا الخميس 14 مارس/آذار 2024 صوراً التقطت عبر الأقمار الصناعية قالت إنها تعود إلى 11 و12 و13 مارس/آذار الحالي، تبين أعمال حفر وإنشاءات على الرمال لإنشاء رصيف على شواطئ الساحل الجنوبي لمدينة غزة.

ويأتي هذا بعد أن أظهرت صور نشرتها وكالة رويترز، في وقت سابق بدء أعمال بناء رصيف بحري مؤقت في مدينة خان يونس جنوب غزة، وذلك بعد إعلان واشنطن نيَّتها إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة يهدف لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع المحاصر منذ أشهر من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

وتعذّر إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر البرية بحرية كاملة، حيث تتكدس آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات على معبر رفح، ولا يتم السماح بإدخال سوى عدد محدود جداً منها يومياً، بينما لا تصل هذه الشاحنات لشمال القطاع.

وكان القطاع يستقبل يومياً نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

رصيف بحري في غزة

وفي وقت سابق أعلن متحدث الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن بدأت دراسة خيار إيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر؛ "لأن الخيارات الأخرى ليست كافية"، في إشارة إلى الإنزال الجوي الذي بدأت الانخراط به الأسبوع الماضي.

والأحد، أعلنت "سنتكوم"، عبر منصة إكس، إرسال سفينة الدعم التابعة للبحرية الأمريكية الجنرال فرانك إس بيسون إلى سواحل غزة، وعلى متنها المواد اللازمة لبناء ميناء مؤقت.

وأعلن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، السبت، أن بناء الميناء المؤقت الذي تخطط الولايات المتحدة لإنشائه قد يستغرق 60 يوماً.

ومع دخول الحرب على غزة شهرها السادس، ما زال سكان القطاع، ولا سيما مناطق الشمال والوسط، يعانون من شبح المجاعة التي حصدت أرواح العشرات أغلبهم من الأطفال؛ بسبب الجفاف وسوء التغذية جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم أن دولاً عربية مثل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تواصل تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلَّفها الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم دخول شهر رمضان يشن الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".