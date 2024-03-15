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مسؤول إسرائيلي رفيع: جيشنا لديه نقص بالمعدات العسكرية

الجمعة 15 مارس 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي رفيع: جيشنا لديه نقص بالمعدات العسكرية



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة "أي بي سي" الأميركية إن الجيش الإسرائيلي لديه نقص في قذائف المدفعية عيار 155 ملم وقذائف الدبابات عيار 120 ملم، مؤكدا حاجة الجيش لبعض معدات التوجيه الحساسة.


وأشار إلى أن أي تأخير بتسليم المساعدات الأميركية لإسرائيل يثير القلق في ضوء تردد أوروبا في بيع أسلحة لتل أبيب، وشدد على أن إسرائيل قد تخسر الحرب إذا لم تتوفر الذخيرة والشرعية اللذين ينفدان.

ولفت المسؤول إلى ان الولايات المتحدة بدأت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، مضيفا:" لسنا متأكدين من السبب لكننا ندرك تماما مدى إحباط الولايات المتحدة من الحرب.

وقال مسؤولون أمريكيون رفيعون لـ "أي بي سي": لا تغيير في سياستنا أو تأخير متعمد في تسليم المساعدات أو المبيعات لإسرائيل.

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