مسؤولون عسكريون إسرائيليون: تزايُد الدلائل على اغتيال مروان عيسى

القدس المحتلة/سما/

أبلغ مسؤولون عسكريون إسرائيليون اجتماع "الكابينيت" الذي انعقد اليوم بأن الدلائل بشأن اغتيال نائب قائد كتائب القسام، مروان عيسى تتزايد.

وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير. قبل حوالي أسبوع، هاجم الجيش الإسرائيلي هدفا في قلب مخيم النصيرات للاجئين بعدة قنابل ومن ذلك الحين، تزايدت المنشورات في وسائل الإعلام الفلسطينية بأن الهدف الرئيسي كان القيادي مروان عيسى ولم تؤكد حركة حماس حتى مزاعم اسرائيل.

وتقدر المؤسسة العسكرية في اسرائيل أنه في وقت الهجوم كان هناك عضو كبير آخر في الجناح العسكري لحماس إلى جانب مروان عيسى. وبحسب مصادر أمنية، فإنهم كانوا في تشكيل تحت الأرض، لذا من الصعب معرفة ما إذا كانوا قد نجوا من الهجوم.