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مسيرات حاشدة وسط عمان نصرة فلسطين

الجمعة 15 مارس 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات حاشدة وسط عمان نصرة فلسطين



عمان/سما/

انطلقت مسيرات حاشدة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، شارك فيها كافة أطياف المجتمع الأردني، تضامنا ودعما لشعبنا الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي انطلقت عقب صلاة اليوم الجمعة، لافتات تؤكد حق العودة والتضامن، والنداء لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ووقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحرب الإبادة والتجويع ضد أهله.

واستنكر المشاركون الصمت الدولي تجاه ما يحدث من استهداف المدنيين ومرافق الحياة كافة، ومراكز الإيواء، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة، رافضين كل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهجير المواطنين من غزة.

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