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الرئاسة تحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح

الجمعة 15 مارس 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح



رام الله/سما/

حذرت الرئاسة، من قرار الحكومة الإسرائيلية، القيام بعملية عسكرية في رفح وارتكاب مجزرة جديدة، واستكمال جرائم التهجير بحق أبناء شعبنا.

وطالبت الرئاسة، بسرعة تدخل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير، الذي يضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة.

وجددت اللرئاسة التأكيد على موقفها الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير، معتبرة أن ذلك خط أحمر.

كما شددت الرئاسة على ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

#الرئاسة الفلسطينية

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