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برلماني أوروبي: ما يحدث في غزة اختبار للإنسانية

الجمعة 15 مارس 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني أوروبي: ما يحدث في غزة اختبار للإنسانية



بروكسل/سما/

اعتبر عضو البرلمان الأوروبي ماتياز نيميتش، أن ما يحدث في قطاع غزة اختبار للإنسانية، مؤكدًا ضرورة تغيير الاتحاد الأوروبي من سياسته تجاه إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب السلوفيني نيميتش للأناضول، حول ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وموقف البلدان الأوروبية بهذا الصدد.

وقال نيميتش: "أعتقد أن هذا إبادة جماعية، ولست أنا من يقرر ذلك، لكن عندما أقارن ما يحدث في غزة بالصراعات الأخرى خاصة في أوكرانيا، أعتقد أن مصطلح الإبادة الجماعية يمكن تطبيقه على أفعال القوات الإسرائيلية".

وشدد على أن الوضع في غزة يعد أحد أكبر الاختبارات منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: "ما يحدث في غزة هو اختبار حول إمكانية بقائنا كبشر من عدمه".

وأكد ضرورة النظر إلى الموضوع من جانب إنساني قبل أي شيء، مشيرًا أن موقف إدارة الاتحاد الأوروبي لا تعكس الرأي العام لأوروبا.

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي دعا في 29 فبراير/ شباط الماضي لأول مرة إلى "وقف إطلاق نار عاجل ودائم" في غزة التي تتواصل الهجمات الإسرائيلية عليه، واصفًا ذلك بأنه "خطوة ضئيلة للغاية وغير كافية".

وذكر أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتبنون فكرة التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وبدء المفاوضات على أساس حل الدولتين، يعملون على اتخاذ خطوات أكبر.

وأردف: "نحن نتحدث عن 30 ألف قتيل، وإذا لم يكن هذا كافيا، فلا أعرف ما الذي قد يكون كافيا لتغيير السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

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