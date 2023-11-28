القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليات ضد 4 سفن إسرائيلية وأميركية

صنعاء / سما /

أعلنت القوات المسلحةِ اليمنية، أن "القوات البحرية نفذت عملية استهدافٍ لسفينةِ (pacific 01) الإسرائيليةِ في البحر الأحمر وذلك بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةَ استهداف لمدمرة أميركية في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح".

كذلك أعلنت القوات المسلحةِ اليمنية، أنها "نفذتْ ثلاثَ عملياتٍ ضدَّ ثلاث سُفُن إسرائيلية وأميركية في المحيطِ الهنديِّ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ والطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العملياتُ الثلاثُ أهدافَها بنجاح".

ولفتت القوات، أنه "تنفيذاً لتوجيهاتِ السيدِ القائدِ عبدِ الملكِ بدرِ الدينِ الحوثيِّ في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ، بدأتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ وبعونِ اللهِ تعالى في توسيعِ نطاقِ عملياتِها العسكرية ضدَّ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ لتشملَ المحيطَ الهنديَّ طريقَ رأسِ الرجاءِ الصالح".

وحذرت "كافةَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ أوِ القادمةِ منها بعدمِ المرورِ من طريقِ رأسِ الرجاءِ الصالحِ، ما لم فإنَّها ستكونُ هدفاً مشروعاً لقواتِنا المسلحةِ".