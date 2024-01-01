القسام: مقتل 4 جنود واستهداف 5 دبابات للاحتلال في مدينة الزهراء جنوب غزة

غزة / سما /

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مقتل 4 جنود من قوات الاحتلال واستهداف 5 دبابات في مدينة الزهراء شمال غربي وسط قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: تمكن مجاهدو القسام من استهداف "قوة صهيونية" راجلة مكونة من 4 جنود تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى داخل أخد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى، مؤكدين مقتل الجنود وتمزقهم إلى أشلاء.

وفي بلاغ آخر، أعلنت كتائب القسام استهداف 5 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال وخوض اشتباكات ضارية في محاور التوغل بقطاع غزة وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفه.

وأسفرت عمليات المقاومة منذ 7 أكتوبر عن مقتل (590) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3050) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6838) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.