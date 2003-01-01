  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي يرحب بتكليف محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة

الجمعة 15 مارس 2024 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يرحب بتكليف محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة



غزة / سما /

رحب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر ستوتزمان، اليوم الجمعة، بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وهنأ ستوتزمان، رئيس الوزراء المكلّف الدكتور محمد مصطفى، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، ومعربا عن تطلعه إلى العمل معًا بشكل وثيق لمواجهة التحديات الكبيرة المقبلة.

كما نقل ستوتزمان للدكتور مصطفى، تحيات وتهاني الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية جوزيب بوريل، المتواجد حاليا في العاصمة الأميركية واشنطن.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد كلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

#الاتحاد الأوروبي #محمد مصطفى

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يكلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19

"حماس" تعلن عن تسليم الوسطاء تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

اسرائيل تقرر استهداف مباحث التموين وشرطة حماس في قطاع غزة ..

نتنياهو: سنجتاح رفح رغم الضغوط الدولية ونكمل القضاء على حماس ..

عشرات الشهداء في مجزرة جديدة ضد فلسطينيين ينتظرون المساعدات جنوب غزة

"من مصر لأهل غزة".. الجيش المصري ينشر صورا لأحدث عملياته في سماء فلسطين

مكتب نتنياهو : موقف حماس الجديد من محادثات الهدنة يستند إلى "مطالب لا أساس لها"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو و غالانت‎

نتنياهو يرفض خطها طرحها غالانت لـ "اليوم التالي‎ للحرب"

سفينة المساعدات

شاهد .. رصد سفينة المساعدات الإسبانية قبالة مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي

هآرتس: الجيش الإسرائيلي ليس جاهزا لاجتياح رفح رغم تهديدات نتنياهو

القسام

تقديرات إسرائيلية عن وجود 6 آلاف مقاتل من "القسام" وسط وشمال غزة

هدنة

تعرّف على تفاصيل مقترح حماس الجديد لوقف الحرب على غزة...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية