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تقرير حكومي يؤكد هروب ربع مليون إسرائيلي بسبب "طوفان الأقصى"

الجمعة 15 مارس 2024 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير حكومي يؤكد هروب ربع مليون إسرائيلي بسبب "طوفان الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

أفاد تقرير حكومي إسرائيلي أن أكثر من ربع مليون إسرائيلي غادروا مناطق سكنهم منذ اطلاق حماس وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر الماضي.

وقال التقرير إن السلطات طلبت من 164 ألف إسرائيلي مغادرة أماكن سكناهم، في حين قرر 150 ألف إسرائيلي الهروب من عدة مناطق في الشمال والجنوب دون تلقي أمر أو توصية من السلطات، خوفا من تعرضها للقصف من جانب المقاومة الفلسطينية أو حزب الله.

ويشير التقرير إلى أن آلاف الإسرائيليين الهاربين بدأوا بالعودة إلى المناطق التي خرجوا منها سيما سيدروت، لكنه يجد صعوبة في تحديد العدد، مشيرا في الوقت نفسه إلى انخفاض في أعداد الإسرائيليين الذين غادروا الشمال والجنوب وسكنوا في الفنادق، بعد "طوفان الأقصى".

ويبين التقرير أن البلدات التي لا يزال سكانها في الفنادق وبدون حل هي ياد مردخاي، وكرميا، وماجن، ومفالسيم، ونير عام، وألوميم.

وأشار إلى أنه سيتم نقل سكان مستوطنات في غلاف غزة إلى مناطق وكيبوتسات جديدة، حيث سيتم وضعهم في كرافانات مؤقتة.

وقد شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما واسعا على مستوطنات غلاف غزة، ومدن إسرائيلية، أدى لمقتل وإصابة آلاف الإسرائيليين وبينهم عسكريون، بالإضافة لتشريد مئات الآلاف في الجنوب، كذلك في الشمال نتيجة ضربات حزب الله على مواقع في الشمال.

وردت إسرائيل بشن حرب دموية على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألفا، كما خلفت دمارا هائلا في القطاع وتشريد نحو مليوني فلسطيني في غزة.

ومساء الخميس سلمت حماس ردا للوسطاء بشأن موقفها من مقترحات وقف النار مع إسرائيل، وسط تقارير إسرائيلية تشير إلى امكانية حدوث تقدم في المفاوضات.

#طوفان الأقصى #حماس

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