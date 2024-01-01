الرئيس السيسي: نعمل على إعادة النازحين من جنوب غزة إلى الشمال

القاهرة / سما /

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح الجمعة، أن بلاده تعمل على عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال.

وقال السيسي في تصريح، إن القاهرة تسعى للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع.

وجدد السيسي تحذيره من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وأعلنت حركة حماس خلال الساعات الماضية عن تقديمها للوسطاء في مصر وقطر تصورا للتهدئة في قطاع غزة يرتكز على وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال من القطاع.

وقالت حماس في بيان صحفي إنه “في سياق متابعة الحركة للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم ، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع فقد قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على هذه المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق”.

واضافت أن التصور يشتمل على رؤية حماس فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، مؤكدة أن الحركة ستبقى منحازة لحقوق الشعب الفلسطيني وهمومه.

من جانبها قناة كان العبرية إن الوساطة القطرية سلمت إسرائيل ردًّا مكتوبا من حركة حماس على إطار باريس 2.

وأشارت القناة نقلاً عن مصدر مطلع على رد حماس إلى أن المطالب منطقية وتشير إلى تقدّم إيجابي.