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جيش الاحتلال يشن حملة إعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الجمعة 15 مارس 2024 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يشن حملة إعتقالات واسعة بالضفة والقدس



الضفة المحتلة / سما /

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة حملات دهم واعتقالات في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن قوات الاحتلال إعتقلت فجر الجمعة كل من الشابين ثابت أبو عزيزة وأسامة المرداوي بعد اقتحام منزليهما في بلدة عرابة بجنين

واضاف المكتب أن الاحتلال إعتقل أيضاً الشبان معاذ أبو هلال ويوسف شراكة وحسني مهنا ومعتز طاهر شريتح خلال اقتحام مدينة طولكرم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال إعاقات كذلك الشابين صهيب أبو ناب وأحمد بيبوح من داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

ولفت إلى أن الاحتلال إعتقل محمد عمر عزات عيسى (19 عاما)، من سكان بيت لحم أثناء تواجده في محل تجاري بمنطقة “التل” في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

#جيش الاحتلال #الاحتلال #القدس

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