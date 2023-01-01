رايتس ووتش: استخدام إسرائيل التجويع سلاحا بغزة "جريمة حرب"

غزة / سما /

صرحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، مساء أمس الخميس، أن استخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاحا في قطاع غزة يشكل "جريمة حرب".

​جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الدولية عبر منصة إكس.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن "السلطات الإسرائيلية منعت عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود وأعاقت دخول وتوزيع المساعدات إلى غزة".

وشددت على أن "استخدام تجويع المدنيين كسلاح يُعد جريمة حرب".

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وعلى الرغم من دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".