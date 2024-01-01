انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

رام الله / سما /

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأحد يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق وتشتد غزارة في ساعات المساء والليل، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.