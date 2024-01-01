كابينت الحرب الاسرائيلي يجتمع ظهر الجمعة للبحث في رد حماس على مقترح تبادل أسرى

القدس المحتلة / سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بان كابينت الحرب الاسرائيلي يجتمع ظهر الجمعة للبحث في رد حماس على مقترح صفقة تبادل أسرى، ووقف النار الذي ورد في إطار "باريس 2".

وفي وقت سابق، اعلنت حركة "حماس" إنها قدمت للوسطاء تصورا شاملا عن اتفاق هدنة يستند إلى "وقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع".

وأضافت حماس في بيان أن التصور يشمل أيضا "رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى".

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان الجانب القطري سلم إسرائيل ردا مكتوبا من حركة حماس على إطار "باريس 2"، واوضح مصدر اطلع على رد حماس، بان المطالب منطقية وتشير إلى تقدّم إيجابي، مشيرا الى انه يمكن التوصل إلى اتفاق.