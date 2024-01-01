مكتب نتانياهو: موقف حماس الجديد من محادثات الهدنة يستند إلى "مطالب لا أساس لها"

القدس المحتلة / سما/

اعتبر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان موقف حماس الجديد من محادثات الهدنة ما زال مستندا إلى "مطالب لا أساس لها".

ولفت مكتب نتانياهو الى ان مطالب حماس غير معقولة وسنقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب.

وفي وقت سابق، اعلنت حركة "حماس" إنها قدمت للوسطاء تصورا شاملا عن اتفاق هدنة يستند إلى "وقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع".

وأضافت حماس في بيان، أن التصور يشمل أيضا "رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، لكنها لم تخض في تفاصيل.