عشرات الشهداء في مجزرة جديدة ضد فلسطينيين ينتظرون المساعدات جنوب غزة

غزة / سما/

أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى إثر إطلاق مروحيات الجيش الإسرائيلي النار نحو مجموعة مواطنين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية قرب دوار الكويت جنوب غزة.

وبحسب المصادر فقد وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة أكثر من 60 قتيلا معظمهم أشلاء وما يزيد عن 160 جريحا.

وبحسب شهود عيان فان قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى دوار الكويت"، مشيرة إلى أن "الوضع داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي بعد وصول عشرات الشهداء والجرحى إثر مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مدنيين قرب دوار الكويت بمدينة غزة".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "أكثر من 60 شهيدا و160 إصابة عدد منها بحالة حرجة في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار الكويت بمدينة غزة".