  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الشهداء في مجزرة جديدة ضد فلسطينيين ينتظرون المساعدات جنوب غزة

الجمعة 15 مارس 2024 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء في مجزرة جديدة ضد فلسطينيين ينتظرون المساعدات جنوب غزة



غزة / سما/

أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى إثر إطلاق مروحيات الجيش الإسرائيلي النار نحو مجموعة مواطنين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية قرب دوار الكويت جنوب غزة.

وبحسب المصادر فقد وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة أكثر من 60 قتيلا معظمهم أشلاء وما يزيد عن 160 جريحا.

وبحسب شهود عيان فان قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى دوار الكويت"، مشيرة إلى أن "الوضع داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي بعد وصول عشرات الشهداء والجرحى إثر مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مدنيين قرب دوار الكويت بمدينة غزة".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "أكثر من 60 شهيدا و160 إصابة عدد منها بحالة حرجة في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار الكويت بمدينة غزة".

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة الجيش: إسرائيل تشترط موافقة حماس على مقترح باريس لعودة سكان شمال قطاع غزة

بوليتيكو: الولايات المتحدة تبلغ "اسرائيل" نوع العملية العسكرية في رفح التي يمكن أن تدعمها

الإعلام العبري: مصر غير راضية عن الممرّ البحري بين قبرص وغزة

حماس تدين اغتيال "إسرائيل" مسؤولين اثنين بارزين وتشيد بموقف عشائر غزة الوطني

قائد لواء إسرائيلي: نخوض قتالا غير مسبوق في خانيونس

نتنياهو: سنجتاح رفح رغم الضغوط الدولية ونكمل القضاء على حماس ..

مرتضى منصور يحمل الرئيس عبد الناصر مسؤولية ضياع الضفة وغزة والجولان

الأخبار الرئيسية

"حماس" تعلن عن تسليم الوسطاء تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

IMG_3642

الرئيس عباس يكلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19

نتنياهو: سنجتاح رفح رغم الضغوط الدولية ونكمل القضاء على حماس ..

عملات

بوادر انفراجة في الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بعد توافق سعودي نرويجي..

ممر بحري

الإعلام العبري: مصر غير راضية عن الممرّ البحري بين قبرص وغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية