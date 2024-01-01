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لبيد: نتنياهو يخسر عن قصد كبار مؤيدي إسرائيل

الخميس 14 مارس 2024 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: نتنياهو يخسر عن قصد كبار مؤيدي إسرائيل



القدس المحتلة / سما/

قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد إن خطاب السيناتور تشاك شومر يدل على أن نتنياهو يخسر عن قصد كبار مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، وجه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر انتقادات لإسرائيل وقال إن عليها تصحيح المسار من أجل تحقيق سلام دائم.

وأضاف شومر أن نتنياهو "عقبة كبيرة أمام السلام وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين"، وفق تعبيره. وأكد أن توجه إسرائيل نحو حل الدولة الواحدة من شأنه زيادة تمزيق علاقاتها مع العالم بما فيه الولايات المتحدة.

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