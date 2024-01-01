"من مصر لأهل غزة".. الجيش المصري ينشر صورا لأحدث عملياته في سماء فلسطين

القاهرة/ سما/

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن مصر، بالتزامن مع الأيام الأولى لشهر رمضان الكريم، تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة.

وقال بيان الجيش المصري إن القوات الجوية المصرية واصلت تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جواً بشمال قطاع غزة ، وذلك على مدار يومى 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولى .

وتابع البيان: "يأتى ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعى المصرية من أجل إدخال المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البرى بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة".