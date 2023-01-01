الاعلام العبري:واشنطن تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال 450 شاحنة يوميا الى قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

قال مسؤول أمريكي إن بلاده تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال من 400 إلى 450 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا الى قطاع غزة، بحسب إعلام عبري رسمي الخميس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة ويفرض حصارا خانقا، خلَّفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال وسناء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وأوضح المسؤول الأمريكي الذي نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) دون أن تسميه، أن إدارة الرئيس جو بايدن تطالب بإدخال 300 شاحنة يوميا إلى جنوب ووسط قطاع غزة.

وشدد على أن “هذا هو الحد الأدنى المطلوب لتلبية التغذية المتواصلة والعادية للسكان، لكن اليوم تدخل إلى قطاع غزة أقل من 200 شاحنة”.

وبالنسبة لشمال القطاع حيث تنتشر المجاعة، قال المسؤول إن واشنطن تطالب بـ”إدخال ما بين 100 و150 شاحنة يوميا لفترة طويلة من أجل إغراق المنطقة بالطعام”.

وشدد على أنه “لا تزال هناك أزمة إنسانية، وهناك الكثير الذي يتعين القيام به”.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ست شاحنات دخلت إلى شمال غزة، الثلاثاء، عبر بوابة في السياج الأمني المحيط بالقطاع.

وأوضح أن العملية تمت بموجب اتفاق مع الإدارة الأمريكية، وكانت الشاحنات تحمل مساعدات من منظمة الأغذية العالمية.

ومنذ 20 فبراير/ شباط تعد هذه أول قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى المناطق الشمالية في القطاع، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وُتصر إسرائيل على مواصلة الحرب على القطاع، رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.