180طناً من المواد الغذائية في طريقها إلى غزة

غزة / سما/

من المقرر أن تصل السفينة التي غادرت لارنكا إلى القطاع غدا. 180 طناً من المواد الغذائية في طريقها إلى غزة. السفينة التي غادرت أمس قبرص، من المتوقع أن تصل (الجمعة).

السفينة عبارة عن حوالي 180 طنًا معظمها مواد غذائية، مقدمة من منظمة المساعدات الدولية World Central Kitchen (WCK)، على قاطرة تحمل بارجة. وستتقدم القاطرة إلى المنطقة التي تبعد 120 ميلا (نحو 193 كيلومترا) عن ساحل غزة ومن هناك ستصل السفينة إلى وسط القطاع إلى نقطة معدة ميدانيا. وهناك ستقترب القاطرة قدر الإمكان من المياه على بعد حوالي 400 متر من الشاطئ.

في القسم الأخير، سيتم ربط البارجة في الماء، وسيتم تفريغ المعدات بالقرب من الطرف الغربي من Wicker Corridor لشاحنات التوزيع. "سيتم ذلك تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، وذلك لمنع الناس من مهاجمة المساعدات . بحسب يديعوت احرنوت .