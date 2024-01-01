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بيان أميركي عربي أوروبي: لا بديل للطرق البرية لإدخال مساعدات غزة

الخميس 14 مارس 2024 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان أميركي عربي أوروبي: لا بديل للطرق البرية لإدخال مساعدات غزة



واشنطن / سما /

أصدرت الولايات المتحدة وقبرص والإمارات وبريطانيا وقطر والاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً، اليوم (الخميس)، أكدت فيه أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل لغزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع.

وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية بشأن المشاورات الوزارية لدفع إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة، أن فتح ميناء أسدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب ومكملاً مهماً للممر البحري الذي يجري العمل لإنشائه.

وتابع أن مسؤولين كباراً سيبحثون إمكانية إنشاء صندوق مشترك لدعم الممر البحري لإيصال المساعدات لغزة وتنسيق المساهمات العينية والمالية لاستمراره.

وقال: "الوزراء أكدوا أن الممر البحري يمكن وينبغي أن يكون جزءاً من جهود مستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر كل الطرق الممكنة بما في ذلك زيادة الطرق البرية ومواصلة عمليات الإنزال الجوي".

وشدد البيان على ضرورة فتح إسرائيل معابر إضافية لإيصال مزيد من المساعدات لغزة بما في ذلك شمال القطاع.

#مساعدات غزة #غزة

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