حماس تستنفر الفلسطينيين للرباط بالأقصى في جمعة رمضان الأولى

غزة / سما /

استنفرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، الفلسطيينين في القدس والضفة الغربية والداخل للصلاة والرباط في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، دفاعًا عنه أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت حركة حماس، في بيان، للمشاركة العاجلة والفاعلة في كسر حصار الاحتلال للمسجد الأقصى والدفاع عنه من خلال الصلاة والرباط فيه وإحياء لياليه.

وأضافت حماس "إن غزة العزة التي فجرت طوفان الأقصى العظيم، دفاعا عنه، وما زالت تخوض أعظم ملحمة جهادية ضد الاحتلال منذ 160 يوما، لتناديكم أن حي على الصلاة وحي على الجهاد في مسرى نبيكم الكريم".

وشددت حماس على أهل القدس وأحيائها وبلداتها وقراها ضرورة الالتزام بأداء الصلوات في المسجد الأقصى فقط، كونه قبلة المسلمين في الجهاد والرباط.

وختمت حماس بالقول "إن صوت الحق والقوة والحرية، صوت المجاهدين الأبطال، دعاكم للنفير والزحف نحو الأقصى، وإن أبناءكم المرابطين في المسجد يعاهدونكم على بذل كل الجهود للحفاظ عليه حرا عزيزا، لكسر كل قيود المجرمين، والتصدي لعربدة المستوطنين".