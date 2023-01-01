الجيش الإسرائيلي يستعد لوصول سفينة مساعدات انطلقت من قبرص إلى غزة

غزة / سما /

يستعد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، لوصول سفينة مساعدات إنسانية انطلقت من قبرص الرومية إلى قطاع غزة في 12 مارس/ آذار الجاري، لافتا أن إبحارها تم "بتنسيق أمني ومدني" مع تل أبيب.

وقال الجيش، في بيان: "يستعد الجيش الإسرائيلي لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المتوسط، حيث أبحرت سفينة محملة بالمساعدات تابعة لمنظمة WCK (World Central Kitchen)، بتمويل من الإمارات، من ميناء لارنكا في قبرص (الرومية) باتجاه قطاع غزة الثلاثاء (الماضي)".

و"وورلد سنترال كيتشن" هي منظمة إغاثية غير ربحية، مقرها في الولايات المتحدة، وتنشط خلال الكوارث الطبيعية والأوضاع الاستثنائية، وتنقل إلى غزة على متن السفينة "أوبن آرمز" قرابة 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات، وفقا للمنظمة.

وأضاف الجيش أن "إبحار السفينة تم بتنسيق أمني ومدني مع إسرائيل وأجهزة الأمن، وبناءً على توجيهات من وزير الأمن وبطلب من الإدارة الأمريكية".

وتابع أنه "سيتم إدخال المساعدات بعد أن خضعت كافة المعدات الموجودة على متن السفينة لتفتيش أمني شامل، أشرف عليه مندوبو الدولة (إسرائيل) لضمان إدخال المساعدات الإنسانية فقط إلى القطاع".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موعد وصول السفينة ولا المنطقة التي سيتم فيها تسلم المساعدات أو الجهة التي ستتسلمها وتوزعها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال وسناء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.