69 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة و31341 منذ بداية الحرب

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 69 شهيدا و 110 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31341 شهيدا و73134 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ولفتت انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 160 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.