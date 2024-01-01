ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين

رام الله / سما /

أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر شباط الماضي سجل ارتفاعا حادا نسبته 8.20%، نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، مقارنة بشهر كانون الثاني 2024.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر شباط الماضي مقارنة بالشهر السابق، سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 27.25% في قطاع غزة، و0.66% في القدس، و0.02% في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن أسعار السلع الأساسية في القطاع شهدت ارتفاعاً حاداً، كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين بتراكم مقداره 53% خلال خمسة أشهر من العدوان، فيما سجل شهر شباط 2024 انخفاضا مقداره 21% في القوة الشرائية مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة ارتفاعا بنسبة 183.76%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 149.12%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 89.12%، وأسعار البيض بنسبة 86.05%، وأسعار الوقود الصلب بنسبة 57.89%، وأسعار الخبز بنسبة 50.99%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 36.89%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 36.03%، وأسعار الذرة بنسبة 33.66%، وأسعار أغذية الأطفال بنسبة 33.33%، وأسعار سلع الرعاية الشخصية بنسبة 23.15%، وأسعار القهوة بنسبة 21.33%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 15.94%، و"البنزين" بنسبة 12.93%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 15.19%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 12.39%، وأسعار الأدوية بنسبة 10.61%، وأسعار منتجات التنظيف والصيانة بنسبة 10.58%، وأسعار المياه المعدنية بنسبة 10.26%، وأسعار الغاز بنسبة 3.92%، وأسعار السميد بنسبة 3.81%، وأسعار الخضروات المعلبة بنسبة 2.38%، والسجائر المستوردة ارتفاعا بنسبة 235.89%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط، دخان مانشستر مصري 115 شيقلا/علبة 20 سيجارة، ودخان رويال مصري 169 شيقلا/ علبة 20 سيجارة، وسمك بوري 100 شيقل/كغم، وسكر أبيض 47 شيقلا/كغم، ومربى فراولة 14 شيقلا/علبة 700غم، والطحينية 50 شيقل/علبة 900 غم، والخميرة 35 شيقلا/باكيت 450 غم، والبصل الناشف 37 شيقلا/كغم، والبيض 100 شيقل/2كغم، والخبز 10 شواقل/ربطة 3كغم، والفحم 30 شيقلا/كغم، ولحم الغنم 142 شيقلا/كغم، ولحم العجل 128 شيقلا/كغم. مع الإشارة إلى أن الدجاج الطازج مفقود تماماً من أسواق قطاع غزة، وبندورة بيوت بلاستيكية 7 شيقل/كغم، والكوسا 15 شيقلا/كغم، والباذنجان 14 شيقلا/كغم، والبازيلاء الخضراء 30 شيقلا/كغم، والفلفل الحار 29 شيقلا/كغم، والزهرة والملفوف 12 شيقلا/كغم لكل منهما، والجزر 11 شيقلا/كغم، والبصل الاخضر 28 شيقلا/كغم، والقرع 40 شيقلا/كغم، وحبوب سيريلاك للأطفال 42 شيقلا/علبة 400 غم، وحفاظات الأطفال 187 شيقلا/44 قطعة، ورق تواليت 82 شيقلا/32 لفة، والقهوة 273 شيقلا/كغم، والبنزين 138.33 شيقل/لتر، والسولار33.33 شيقل/لتر، وزيت ذرة 95 شيقلا/3لتر، والبرتقال والليمون 15 شيقلا/كغم لكل منهما، والتفاح 28 شيقلا/كغم، والفراولة 42 شيقلا/كغم، والمياه المعدنية 3.5 شيقل/1.5لتر، واسطوانة الغاز 88 شيقلا/12كغم، والسميد 15 شيقلا/كغم، وفاصولياء معلبة 6 شواقل/570 غم.

أما في القدس، سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعا لتبلغ بالمتوسط، الملح 3 شيقل/كغم، وبندورة عناقيد حب كبير 12 شيقلا/كغم، والكوسا 14 شيقلا/كغم، والباذنجان 10 شواقل/كغم، والبازيلاء الخضراء 25 شيقلا/كغم، والبرتقال والموز 4 شواقل/كغم لكل منهما، والتفاح 12 شيقلا/كغم، والرمان 9 شيقل/كغم، والكيوي 25 شيقلا/كغم، والبطاطا 9 شواقل/كغم، وبنزين "95" 7.60 شيقل/لتر، وسولار 7.22 شيقل/لتر.

وفي الضفةـ سجلت أسعار الفواكه الطازجة ارتفاعا بنسبة 3.19%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 2.70%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.85%، و"البنزين" بنسبة 1.03%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.02%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط، البرتقال والموز 4 شواقل/كغم لكل منهما، الكيوي 13 شيقلا/كغم، والرمان 6 شواقل/كغم، والسكر 5 شواقل/كغم، والبنزين "95" 6.99 شيقل/لتر، والسولار 6.49 شيقل/لتر، ولحم غنم 81 شيقلا/كغم، ولحم عجل 57 شيقلا/كغم.

وأشار "الإحصاء" إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2024 بشهر شباط 2023 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 27.18% (بواقع 118.11% في قطاع غزة، وبنسبة 4.89% في القدس، وبنسبة 3.68% في الضفة الغربية).