فيدان: تركيا رفعت صوتها ودعت العالم للوقوف ضد المجازر في غزة

انقرة / سما /

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا لم تكتف برفع صوتها ضد المجازر في قطاع غزة، بل دعت كافة دول العالم للوقوف ضد تلك المجازر.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مأدبة إفطار نظمتها بلدية ولاية قيرق قلعة، الأربعاء.

وأوضح فيدان أن القسوة والتعذيب والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، لا حدود له، مضيفا: "استشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة معظمهم من النساء والأطفال".

وتابع: "العالم بأسره يشاهد بصمت كبير مجزرة قذرة ودمار يتم فيه انتهاك وتجاهل كافة قوانين وقواعد الحرب،

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".