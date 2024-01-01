  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيدان: تركيا رفعت صوتها ودعت العالم للوقوف ضد المجازر في غزة

الخميس 14 مارس 2024 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان: تركيا رفعت صوتها ودعت العالم للوقوف ضد المجازر في غزة



انقرة / سما /

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا لم تكتف برفع صوتها ضد المجازر في قطاع غزة، بل دعت كافة دول العالم للوقوف ضد تلك المجازر.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مأدبة إفطار نظمتها بلدية ولاية قيرق قلعة، الأربعاء.

وأوضح فيدان أن القسوة والتعذيب والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، لا حدود له، مضيفا: "استشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة معظمهم من النساء والأطفال".

وتابع: "العالم بأسره يشاهد بصمت كبير مجزرة قذرة ودمار يتم فيه انتهاك وتجاهل كافة قوانين وقواعد الحرب، 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

#غزة #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف عن خطة لنقل سكان رفح إلى وسط القطاع

بعد 5 أشهر من الحرب.. ما هي فرص نجاة "حماس" السياسية والعسكرية؟

بوليتيكو: الولايات المتحدة تبلغ "اسرائيل" نوع العملية العسكرية في رفح التي يمكن أن تدعمها

بلينكن: هناك "اقتراح قوي" لوقف إطلاق النار في غزة

مواجهة كلامية حادة بين نتنياهو وغالانت حول توزيع المساعدات في غزة

نصرالله لنتنياهو: حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب

تقارير إسرائيلية عن تسلل كوماندوز بحري من غزة نحو "زيكيم"

الأخبار الرئيسية

النازحين

إذاعة الجيش: إسرائيل تشترط موافقة حماس على مقترح باريس لعودة سكان شمال قطاع غزة

معارك خان يونس

"عش دبابير" قائد لواء إسرائيلي: نخوض في خانيونس معارك لم نشهدها في قطاع غزة

بايدن

سابقة.. واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مستوطنتين بالضفة

في اليوم الـ160.. شهداء وجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

بوليتيكو: الولايات المتحدة تبلغ "اسرائيل" نوع العملية العسكرية في رفح التي يمكن أن تدعمها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية