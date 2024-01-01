  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون يتمسكون بـ3 شروط مرتبطة بغزة لوقف هجمات البحر الأحمر

الخميس 14 مارس 2024 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يتمسكون بـ3 شروط مرتبطة بغزة لوقف هجمات البحر الأحمر



غزة / سما /

أكدت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، أنها لن توقف هجماتها في البحر الأحمر حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحائه.

ومساء الأربعاء، دعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندا لدى اليمن في بيان مشترك، الحوثيين إلى وقف هجماتهم، معتبرة أنها “لا تؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني”.

وقال متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، عبر منصة “إكس” الخميس: “نجدد التأكيد على أن موقف اليمن ثابت ومستمر إلى جانب غزة حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار ودخول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع”.

وشدد على أن “اليمن لن يتخلى عن هذا الموقف ويعتبره مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية”.

 

 

 

 

 

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ 17 عاما.


و”تضامنا مع غزة”، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وهو مرر حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الخميس، إنها دمّرت 4 طائرات مسيّرة وصاروخ أرض- جو للحوثيين، بعد أن أطلقت الجماعة صاروخا بالستيا في خليج عدن دون أن يصيب أي سفينة.


وذكرت سنتكوم في بيان عبر منصة “إكس”، أن جماعة الحوثي أطلقت في 13 مارس/ آذار (الأربعاء) بين الساعة 2:00 صباحا بتوقيت صنعاء (11:00 ت.غ)، و16:50 (13:50 ت.غ)، صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن.


وأوضحت أن الصاروخ لم يُصب أي سفينة ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.


وأضافت أنها بعد ذلك نجحت بتدمير 4 طائرات مسيّرة وصاروخ أرض- جو في مناطق سيطرة الحوثيين، دون توضيح مواقع الضربات بالتحديد.


وأشارت إلى أنه تم تحديد هذه الأهداف بصفتها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

#الحوثيون #غزة #البحر الأحمر

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف عن خطة لنقل سكان رفح إلى وسط القطاع

بعد 5 أشهر من الحرب.. ما هي فرص نجاة "حماس" السياسية والعسكرية؟

بوليتيكو: الولايات المتحدة تبلغ "اسرائيل" نوع العملية العسكرية في رفح التي يمكن أن تدعمها

بلينكن: هناك "اقتراح قوي" لوقف إطلاق النار في غزة

مواجهة كلامية حادة بين نتنياهو وغالانت حول توزيع المساعدات في غزة

نصرالله لنتنياهو: حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب

تقارير إسرائيلية عن تسلل كوماندوز بحري من غزة نحو "زيكيم"

الأخبار الرئيسية

النازحين

إذاعة الجيش: إسرائيل تشترط موافقة حماس على مقترح باريس لعودة سكان شمال قطاع غزة

معارك خان يونس

"عش دبابير" قائد لواء إسرائيلي: نخوض في خانيونس معارك لم نشهدها في قطاع غزة

بايدن

سابقة.. واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مستوطنتين بالضفة

في اليوم الـ160.. شهداء وجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

بوليتيكو: الولايات المتحدة تبلغ "اسرائيل" نوع العملية العسكرية في رفح التي يمكن أن تدعمها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية