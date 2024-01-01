الحوثيون يتمسكون بـ3 شروط مرتبطة بغزة لوقف هجمات البحر الأحمر

غزة / سما /

أكدت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، أنها لن توقف هجماتها في البحر الأحمر حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحائه.

ومساء الأربعاء، دعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندا لدى اليمن في بيان مشترك، الحوثيين إلى وقف هجماتهم، معتبرة أنها “لا تؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني”.

وقال متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، عبر منصة “إكس” الخميس: “نجدد التأكيد على أن موقف اليمن ثابت ومستمر إلى جانب غزة حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار ودخول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع”.

وشدد على أن “اليمن لن يتخلى عن هذا الموقف ويعتبره مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية”.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ 17 عاما.



و”تضامنا مع غزة”، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وهو مرر حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الخميس، إنها دمّرت 4 طائرات مسيّرة وصاروخ أرض- جو للحوثيين، بعد أن أطلقت الجماعة صاروخا بالستيا في خليج عدن دون أن يصيب أي سفينة.



وذكرت سنتكوم في بيان عبر منصة “إكس”، أن جماعة الحوثي أطلقت في 13 مارس/ آذار (الأربعاء) بين الساعة 2:00 صباحا بتوقيت صنعاء (11:00 ت.غ)، و16:50 (13:50 ت.غ)، صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن.



وأوضحت أن الصاروخ لم يُصب أي سفينة ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.



وأضافت أنها بعد ذلك نجحت بتدمير 4 طائرات مسيّرة وصاروخ أرض- جو في مناطق سيطرة الحوثيين، دون توضيح مواقع الضربات بالتحديد.



وأشارت إلى أنه تم تحديد هذه الأهداف بصفتها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.