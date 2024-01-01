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شركة ماكدونالدز تخسر قرابة7 مليارات دولار بسبب حرب غزة

الخميس 14 مارس 2024 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة ماكدونالدز تخسر قرابة7 مليارات دولار بسبب حرب غزة



وكالات / سما /

تكبدت شركة ماكدونالدز خسائر بقرابة 7 مليارات دولار من قيمتها خلال أقل من يوم على إثر إعلان مديرها المالي إيان بوردن عن استمرار تأثير حملا المقاطعة العربية لمنتجات الشركة بسبب الصراع في الشرق الأوسط (حرب غزة).

وتأتي المقاطعة العربية والإسلامية لمنتجات شركة ماكدونالدز على إعتبارها أحد الداعمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة.

وإنخفض سهم ماكدونالدز 37% أو 9.93 دولارات إلى 284.36 دولارا، بواقع خسارة الشركة 6.87 مليارات دولار.

وجاء الهبوط عقب إقرار بوردن بأن المبيعات الدولية ستنخفض تباعا في الربع الأول من 2024 نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط وضعف الطلب في الصين.

وقال بوردن في مؤتمر “يو بي إس” العالمي للمستهلكين والتجزئة إن المبيعات “أقل قليلا” من فترة الثلاثة أشهر السابقة.

#شركة ماكدونالدز #ماكدونالدز #حرب غزة #غزة

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