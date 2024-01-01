سابقة.. واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مستوطنتين بالضفة

واشنطن / سما /

من المتوقع أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة اليوم الخميس، على موقعين استيطانّيين "غير قانونّيين" في الضفة الغربية، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين على مواطنين فلسطينيين.

وبحسب ما صرح 3 مسؤولين أميركّيين لموقع "أكسيوس"، قالوا: ان الجولة الثانية من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل أيًضا عقوبات ضد 3 مستوطنين إسرائيليين

كما ان العقوبات المفروضة على المستطوطنين تهدف الى إرسال رسالة مفادها أّن الولايات المتحدة لا تستهدف الافراد فحسب، بل تستهدف أيًضا الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجستّي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.