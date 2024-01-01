إصابات باشتباكات ومواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

الضفة المحتلة / سما /

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل العشرات صباح وفجر اليوم الخميس، وذلك خلال حملة دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث شهدت بعض المناطق مواجهات واشتباكات مسلحة.

​وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في القدس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات على حاجز قلنديا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والصوتي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، جرى نقله بمركبة إسعاف إلى إحدى المستشفيات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، وتجولت في عدة مناطق دون أن يبلغ عن اعتقالات، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة أبو ديس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد ربيع، أمين سر حركة فتح، وحسن قريع، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما والبعث بمحتوياتها.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم.

وخرجت عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، خرجت من حاجز عورتا، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى الجبل الشمالي ومن ثم إلى مخيم العين بالمدينة.

واقتحمت القوات حي الحيطان بالبلدة القديمة، حيث اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وشوارع في المدينة، في وقت دفعت قوات الاحتلال فيه بتعزيزات عسكرية أخرى من جهة جاحز دير شرب غرب المدينة.

واقتحمت قوة أخرى ترافقها جرافة عسكرية من جيش الاحتلال مخيم عسكر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والصوتي.

وأصيب شابان، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين في قرية اللبن الشرفية جنوب نابلس.

واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية إضافة إلى قوة راجلة اللبن الشرقية وتجولت في عدة مناطق، وتمركزت في وسط القرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها عرف من أصحابها ماجد ضراغمة ورسمي عويس، كما داهمت عمارتين إحداهما لعائلة مصطفى النوباني، والأخرى إلى نائل أبو أحمد.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شابين خلالها اقتحامها القرية، ما أدى لإصابتهما، وجرى نقل أحدهما لإحدى المستشفيات.

وفي قلقيلية، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية المدينة، وتجولت في عدة شوارع وأحياء، وتمركزت في حيي القرعان، وكفر سابا، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل، عرف منها منزلا يعود لعائلة الرابي، عقب تكسير أبوابه، وآخر لعائلة فريج.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر سابا أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والصوتي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي إذنا ويطا.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء فيهما، ونفذت حملة اعتقالات في يطا وعرف من بين المعتقلين: حافظ محمود رشيد أبو عبيدة، ومحمد الهريني، ومحمد عايد أبو عرام، ومروان إبراهيم بحيص.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في اريحا خلال الاقتحام المستمر وهم: عبد أمين أبو زينه، ومطاوع أحمد ياغي، ومحمد الكلوني، ومحمد بكر الهندي، ومحمود بلهان، وعمر داود دريعات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم عقبة جبر الرئيسي ومنعت دخول وخروج المركبات، ودفعت بعزيزات عسكرية وجرافة باتجاه مخيم عقبة جبر من المدخل الجنوبي.