تطورات اليوم الـ160 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 160 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.





وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيدا و135 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31272 شهيدا و73024 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وانسحبت دبابات الاحتلال من محيط مدينة حمد شمالي غربي خان يونس بعد بقاءها لنحو عشرة أيام.

وكشف انسحاب الدبابات باتجاه بلدة القرارة عن دمار كبير في المدينة ومحيطها.

وانتشل مواطنون جثامين 24 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس منذ صباح اليوم.



رفح



وشن طيران الاحتلال اربع غارات على رفح خلال 24 ساعة الماضية.

وشملت الغارات مركز لتوزيع المساعدات استشهد فيه خمسة مواطنين واصيب العشرات بينهم شهيد و22 مصاب من العاملين في الاونروا.

وقصفت طائرات الاحتلال سيارتين ما ادى لاستشهاد اربعة فلسطينيين فيما لم تؤد الغارة الخامسة التي استهدفت ارض زراعية قرب الحدود إلى وقوع اصابات٠



وسط القطاع



وفي مخيم البريج عادت طائرات الاحتلال لقصف منزل في المخيم ما ادى لارتقاء سبعة شهداء واصابات بعد ساعات من غارة على منزل عوض أدت لاستشهاد ثمانية مواطنين.

واصيب عدد من المواطنين في استهداف منزل لعائلة ابو سيف في مخيم النصيرات.



غزة والشمال



واستشهد ستة مواطنين واصيب أكثر من سبعين في استهداف مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة

ووصل 21 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي خلال 24 ساعة إثر غارات إسرائيلية متفرقة على مدينة غزة .

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل لعائلة الطيابي شارع يافا قرب مدينة جباليا شمالي قطاع غزة ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة اخرين.