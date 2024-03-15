  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الخميس 14 مارس 2024 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة



غزة / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الخميس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وربيعيًا ولطيفًا ومعتدلًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 15/03/2024: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 16/03/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#درجات الحرارة

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف عن خطة لنقل سكان رفح إلى وسط القطاع

بعد 5 أشهر من الحرب.. ما هي فرص نجاة "حماس" السياسية والعسكرية؟

بلينكن: هناك "اقتراح قوي" لوقف إطلاق النار في غزة

مواجهة كلامية حادة بين نتنياهو وغالانت حول توزيع المساعدات في غزة

بوليتيكو: الولايات المتحدة تبلغ "اسرائيل" نوع العملية العسكرية في رفح التي يمكن أن تدعمها

نصرالله لنتنياهو: حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب

تقارير إسرائيلية عن تسلل كوماندوز بحري من غزة نحو "زيكيم"

الأخبار الرئيسية

تطورات اليوم الـ160 من العدوان الإسرائيلي على غزة

بوليتيكو: الولايات المتحدة تبلغ "اسرائيل" نوع العملية العسكرية في رفح التي يمكن أن تدعمها

قائد لواء إسرائيلي: نخوض قتالا غير مسبوق في خانيونس

شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

6-33-730x438

حماس تدين اغتيال "إسرائيل" مسؤولين اثنين بارزين وتشيد بموقف عشائر غزة الوطني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية