الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

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تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الخميس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وربيعيًا ولطيفًا ومعتدلًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 15/03/2024: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 16/03/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .