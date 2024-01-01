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حماس تدين اغتيال "إسرائيل" مسؤولين اثنين بارزين وتشيد بموقف عشائر غزة الوطني

الخميس 14 مارس 2024 03:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين اغتيال "إسرائيل" مسؤولين اثنين بارزين وتشيد بموقف عشائر غزة الوطني



غزة/سما/

 أدانت حركة حماس  اليوم الأربعاء قيام الاحتلال الإسرائيلي باغتيال رئيس لجنة الطوارئ في رفح، نضال الشيخ عيد،ونائب مسؤول عمليات الشرطة، محمد أبو حسنة.

وجاء في بيان للحركة  “إن عملية الاغتيال الجبانة التي نفّذها جيش الاحتلال الصهيوني لرئيس لجنة الطوارئ في رفح؛ الشهيد نضال الشيخ عيد، ونائب مسؤول عمليات الشرطة؛ الشهيد محمد أبو حسنة؛ هو عمل إجرامي يهدف العدو النازي من خلاله إلى إرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتقديم الإغاثة لأبناء شعبنا النازحين”.

وتابع أن “مراهنة العدو على ضرب الجبهة الداخلية لشعبنا، عبر جرائمه المستمرة بحق الكوادر المجتمعية والأمنية؛ هو رهانٌ خاسرٌ وفاشل، ولن يفلِح في خلق حالة الفراغ الأمني وتشجيع الفلتان التي يسعى إليها”.

ودعت حماس “أبناء شعبنا إلى مزيد من التضامن والتكافل وتفويت الفرصة على العدو المجرم، الذي فشل في انتزاع أي إنجاز عسكري أو أمني على الأرض”.

وفي بيان آخر متزامن عبر تلجرام، أشادت حماس “بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، الذي رفض بِحَسم، التجاوُب مع المخططات- التي وصفتها بـ- الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني”.

كما أكدت على “دعم العائلات والعشائر للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضه محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني”.

وشدد على أن “هذا الموقف الأصيل، لعائلات وعشائر غزة، يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم في المقاومة، الذين يتصدّون للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة”.

#محمد ابو حسنة

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