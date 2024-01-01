شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

غزة/سما/

- استشهد ستة مواطنين على الأقل وأصيب العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على تجمع للمواطنين عند دوار الكويت في غزة، أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة 83 آخرين على الاقل، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة.

كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة مدنية في "خربة العدس".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 31272 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 73024، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.