نصر الله لنتنياهو: حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب

القدس المحتلة/سما/

قال أمين حزب الله اللبناني حسن نصر الله، في حفل إطلاق الأمسيات القرآنية لشهر رمضان، إن كبار خبراء إسرائيل يسلمون بالخسارات الاستراتيجية

وأضاف نصر الله: "واليوم في الشهر السادس يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح فقد خسرنا الحرب".



وتابع قائلا: "نحن نقول لنتنياهو حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب ولا يمكنكم القضاء على حماس ولا على المقاومة في غزة رغم كل المجازر".

وأردف نصر الله قائلا: "نؤكد وقوفنا مع فصائل المقاومة الفلسطينية وخصوصا مع قيادة حماس التي تفاوض عن الجميع ونحن مستمرون في جبهات الإسناد".

وصرح أمين عام حزب الله بأنه و"بشحطة قلم يستطيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يوقف العدوان في غزة ولبنان".

وشدد في كلمته على أن لأمريكي والبريطاني ومن لحق بهم من أوروبيين لم يتمكنوا من منع اليمنيين عن ضرب السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة.



وأوضح نصر الله أن "المقاومة الإسلامية في العراق" وإرسالها للمسيرات والصواريخ إلى إسرائيل هو أمر مستمر ومتواصل.

وذكر أمين عام حزب الله أن الجيش الإسرائيلي بعد 5 شهر من الحرب لديه نقص في العديد ويريد تجنيد 14500 من الضباط والجنود ويريد حتى تجنيد الحريديم.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي اليوم متعب ومُستنزف في كل الجبهات وعدد قتلاه كبير جدا وأكبر بكثير من المعلن.

وبين في السياق أنه وفي الجبهة الشمالية هناك تكتم شديد على الخسائر من ناحية الجنود والآليات العسكرية وغيرها.