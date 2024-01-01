جيش الاحتلال يزعم تصفية ناشط في "حماس" برفح

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن تصفية ناشط في حركة "حماس" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن العملية استهدفت محمد أبو حسنة الناشط في قسم العمليات لحركة "حماس" برفح، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الغارة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأشار إلى أن أبو حسنة كان ينسق نشاطات واسعة النطاق لوحدات حركة "حماس" وعلى تواصل مع العناصر الميدانية ويقوم بتشغيلها، كما تولى المسؤولية عن غرفة عمليات استخباراتية هدفها رصد تحركات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب توزيع مساعدات غذائية على نشطاء الحركة

وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت اليوم مركزًا لتوزيع المساعدات برفح، ومركبة في شمال المدينة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.