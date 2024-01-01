  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يزعم تصفية ناشط في "حماس" برفح

الأربعاء 13 مارس 2024 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعم تصفية ناشط في "حماس" برفح



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن تصفية ناشط في حركة "حماس" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن العملية استهدفت محمد أبو حسنة الناشط في قسم العمليات لحركة "حماس" برفح، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الغارة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأشار إلى أن أبو حسنة كان ينسق نشاطات واسعة النطاق لوحدات حركة "حماس" وعلى تواصل مع العناصر الميدانية ويقوم بتشغيلها، كما تولى المسؤولية عن غرفة عمليات استخباراتية هدفها رصد تحركات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب توزيع مساعدات غذائية على نشطاء الحركة

وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت اليوم مركزًا لتوزيع المساعدات برفح، ومركبة في شمال المدينة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان

تقارير إسرائيلية عن تسلل كوماندوز بحري من غزة نحو "زيكيم"

إعلام إسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن محاولة اغتيال نائب محمد ضيف

غالانت يجري في غزة تقييما للوضع: "سنصل إلى كل مكان"

البيت الأبيض: الطريق إلى الاستقرار لا يكمن في “اجتياح” رفح

غانتس: يجب ان نسمح بدخول المساعدات لغزة

6 شهداء في قصف إسرائيلي على رفح

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يكشف عن خطة لنقل سكان رفح إلى وسط القطاع

نصر الله لنتنياهو: حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب

65f1f7404c59b7627561ba87

غالانت: يجب أن تتولى "فتح" مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

"المنسق" تواصل معهم شخصياً.. وجهاء عائلات بغزة يرفضون التعاون مع "إسرائيل"

20211103201709afpp-afp_9qy4cu.h-730x438

الطيبي لبن غفير: “كل كلب بيجي يومه” (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية