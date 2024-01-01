  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سقوط مظلة مساعدات غزية في بحر تل أبيب

الأربعاء 13 مارس 2024 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط مظلة مساعدات غزية في بحر تل أبيب



عثر غواصون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على مظلة سقطت في بحر تل أبيب، تحمل مساعدات إنسانية كانت أسقطتها طائرات على شمال قطاع غزة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن البحر جرف تلك المظلة إلى شواطئ تل أبيب، رغم أنها تحمل جهاز تتبع ملاحة لإسقاطها بشكل سليم، إلا أنها سقطت في البحر ووصلت إلى شواطئ المدينة.

ويشتكي سكان قطاع غزة، من سقوط تلك المساعدات في البحر، وهو الأمر الذي جرى عدة مرات منذ بدء إسقاط هذه المظلات.

كما سقطت اليوم عدة مظلات على سطح مستشفى المعمداني ما تسبب بتكسير ألواح الطاقة الشمسية التي تمد المشفى بالكهرباء.

الأكثر قراءة اليوم

مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان

تقارير إسرائيلية عن تسلل كوماندوز بحري من غزة نحو "زيكيم"

إعلام إسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن محاولة اغتيال نائب محمد ضيف

غالانت يجري في غزة تقييما للوضع: "سنصل إلى كل مكان"

البيت الأبيض: الطريق إلى الاستقرار لا يكمن في “اجتياح” رفح

غانتس: يجب ان نسمح بدخول المساعدات لغزة

6 شهداء في قصف إسرائيلي على رفح

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يكشف عن خطة لنقل سكان رفح إلى وسط القطاع

نصر الله لنتنياهو: حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب

65f1f7404c59b7627561ba87

غالانت: يجب أن تتولى "فتح" مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

"المنسق" تواصل معهم شخصياً.. وجهاء عائلات بغزة يرفضون التعاون مع "إسرائيل"

20211103201709afpp-afp_9qy4cu.h-730x438

الطيبي لبن غفير: “كل كلب بيجي يومه” (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية