سقوط مظلة مساعدات غزية في بحر تل أبيب

عثر غواصون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على مظلة سقطت في بحر تل أبيب، تحمل مساعدات إنسانية كانت أسقطتها طائرات على شمال قطاع غزة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن البحر جرف تلك المظلة إلى شواطئ تل أبيب، رغم أنها تحمل جهاز تتبع ملاحة لإسقاطها بشكل سليم، إلا أنها سقطت في البحر ووصلت إلى شواطئ المدينة.

ويشتكي سكان قطاع غزة، من سقوط تلك المساعدات في البحر، وهو الأمر الذي جرى عدة مرات منذ بدء إسقاط هذه المظلات.

كما سقطت اليوم عدة مظلات على سطح مستشفى المعمداني ما تسبب بتكسير ألواح الطاقة الشمسية التي تمد المشفى بالكهرباء.