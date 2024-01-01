إيطاليا ترفض تسليم فلسطيني لـ"إسرائيل" خشية تعرضه لـ"معاملة لاإنسانية"

روما/سما/

رفضت محكمة الاستئناف في مدينة لاكويلا بوسط إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسليم موقوف فلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنه قد يواجه "معاملة قاسية ولاإنسانية".

ويواجه عنان يعيش "خطر التعرض لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو غيرها من أعمال انتهاك حقوق الإنسان" في حال تسليمه إلى إسرائيل، حسبما أفاد قرار المحكمة الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه.

وعنان يعيش هو موقوف منذ 29 يناير/ كانون الثاني، وقدمت إسرائيل طلباً لاسترداده، حسبما أفاد محاميه فلافيو روسي ألبرتيني لوكالة "فرانس برس".

وأوضح روسي ألبرتيني أن "إسرائيل طلبت استرداده بسبب مشاركته المفترضة في مجموعة عملت في مخيم طولكرم للاجئين" في الضفة الغربية المحتلة.

واستعرضت محكمة الاستئناف تقارير لمنظمات "جديرة بالثقة على المستوى الدولي، مثل منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش (...) تشير إلى ظروف اعتقال صعبة جداً في السجون الإسرائيلية بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، تتميّز بالاكتظاظ والعنف الجسدي وسوء النظافة ونقص الرعاية التي تدهورت في ما بعد بسبب النزاع الجاري"، في إشارة إلى الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.



واعتبرت المحكمة أن عملية التسليم غير ممكنة، لأن عنان يعيش "يحاكم جنائياً من قبل مكتب المدعي العام في لاكويلا لنفس الوقائع التي تشكل أساس طلب الاسترداد الإسرائيلي".

وأوقف فلسطينيان آخران، الاثنين الماضي، في لاكويلا يشتبه في تشكيلهما رفقة عنان مجموعة تتهمها المحكمة بـ"الإرهاب"، بحسب بيان للشرطة.

ويشتبه في أن الرجال الثلاثة خططوا لهجمات، بما في ذلك عمليات انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية في أراض أجنبية، حسبما جاء في بيان للشرطة، من دون تحديد الدولة المستهدفة.

(فرانس برس)