  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير يكرر دعمه للشرطي قاتل الطفل رامي الحلحولي.. والطيبي يرد: “كل كلب بيجي يومه” (فيديو)

الأربعاء 13 مارس 2024 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يكرر دعمه للشرطي قاتل الطفل رامي الحلحولي.. والطيبي يرد: “كل كلب بيجي يومه” (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

 حمل النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي (تحالف الجبهة/العربية للتغيير)، اليوم الأربعاء، على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي أيد قتل الطفل الفلسطيني رامي الحلحولي في مخيم شعفاط، أمس الثلاثاء، وقال مخاطبا له: “كل كلب بيجي (يأتي) يومه”.

جاء التلاسن بين عضوي الكنيست أثناء التصويت على الميزانية في الهيئة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، حيث تطرّق الوزير المتطرف إسحق فاسرلوف من حزب “قوة يهودية” لدعم رئيس حزبه بن غفير للشرطي قاتل الطفل ابن الـ12 عامًا من مخيم شعفاط. في هذه الأثناء قام بن غفير بتوجيه جملة عنصرية للنواب العرب قائلًا: “نتكلم عن المخرب ابن الـ12، والذي كان جيدًا إطلاق النار عليه وقتله، يجب شكر وتمجيد الشرطة على قتله”. فرد النائب الطيبي على تفوهاته العنصرية: “كل كلب بيجي يومه، أنت تشجع على القتل وستذهب إلى السجن في أقرب وقت”. وأضاف: “أنت مخرب، مخرب”، فيما قال النائب أيمن عودة له: “أنت إرهابي ومخرب مدان”.

 

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، لحظة قنص الطفل رامي وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين.

الأكثر قراءة اليوم

مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان

تقارير إسرائيلية عن تسلل كوماندوز بحري من غزة نحو "زيكيم"

واشنطن: نبحث عن بديل لـ"الأونروا" في غزة

غالانت يجري في غزة تقييما للوضع: "سنصل إلى كل مكان"

إعلام إسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن محاولة اغتيال نائب محمد ضيف

البيت الأبيض: الطريق إلى الاستقرار لا يكمن في “اجتياح” رفح

10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح

الأخبار الرئيسية

65f1f7404c59b7627561ba87

غالانت: يجب أن تتولى "فتح" مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

"المنسق" تواصل معهم شخصياً.. وجهاء عائلات بغزة يرفضون التعاون مع "إسرائيل" لتوزيع المساعدت

روسيا تصف خطط أمريكا في غزة بـ“الرقص على العظام"

photo_2024-03-13_19-32-38

قائد "الفرقة 98" في الجيش الإسرائيلي: نطأطئ رؤوسنا لفشلنا المدوي في 7 أكتوبر

20240313052120

غالانت يجري في غزة تقييما للوضع: "سنصل إلى كل مكان"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية