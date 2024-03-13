جنوب إفريقيا تهدد باعتقال مزدوجى الجنسية ممن يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي

كشفت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، عن استعداد بلادها لاعتقال مزدوجي الجنسية من مواطنيها الذين يخدمون في قوات الجيش الإسرائيلي عند عودتهم إلى البلاد.

ونقل موقع “آي 24” الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن باندور قولها: “لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير أولئك الذين هم من جنوب إفريقيا، والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الإسرائيلي أو في صفوفه؛ نحن مستعدون – عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم”.

كانت جنوب إفريقيا رفعت قضية في محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير المنصرم ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

وحذرت بريتوريا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل، في حين أدان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا مجدداً الصراع ووصفه بأنه “إبادة جماعية”.

وقالت وزارة الخارجية في جوهانسبرغ إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك”.

وأكدت الوزارة أن “مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعل مرتكبيها عرضة للمحاكمة في جنوب إفريقيا”.